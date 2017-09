Yuneec Hexacopter H520 - profesjonalny dron do zastosowań komercyjnych

Yuneec wprowadza na rynek swojego pierwszego drona do użytku komercyjnego H520 sUAS. System H520 wykorzystuje sprawdzoną sześciowirnikową platformę Yuneec i jest wyposażony w profesjonalne kamery oraz oprogramowanie do planowania misji. Dron dedykowany jest do zastosowań komercyjnych m.in. w sektorze bezpieczeństwa publicznego, budownictwa, nadzoru i produkcji wideo. H520 sUAS będzie początkowo dostępny z kamerą wysokiej rozdzielczości typu E90, którą wyróżnia jasny obiektyw i jednocalowy czujnik CMOS oraz podwójną kamerą termowizyjną CGOET. W przedsprzedaży, dostępna jest również kamera inspekcyjna E50 (wersja H520). Cała linia komercyjnych, bezzałogowych systemów latających będzie oferowana wraz z kompleksowym programem serwisowo-konserwacyjnym.

Logowanie E-mail: Hasło: Zapamiętaj mnie

System H520 sUAS, został zaprojektowany pod kątem optymalnego wykorzystania w warunkach przemysłowych i komercyjnych, posiada dobrze widoczny kadłub w jaskrawopomarańczowym kolorze oraz sześć wirników, które umożliwiają również lot w trybie awaryjnym przy wykorzystaniu pięciu wirników.