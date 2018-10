Yuneec Mantis Q - dron gotowy na przygodę

Mantis Q – nowy, kompaktowy dron firmy Yuneec miał swoją premierę pod koniec sierpnia. Ten mały, składany dron gwarantuje nie tylko dobrą zabawę, ale również długie, bezproblemowe loty. Mantis Q trafił do sprzedaży w Polsce i zdobywa coraz więcej pozytywnych opinii. Użytkownicy doceniają go za lekkość (poniżej 600g do lotów w miastach), poręczność, szybkość ładowania i prostą obsługę. Dzięki niemu możemy odkryć rzeczywistość na nowo – z perspektywy lotu ptaka. Świat z góry jest przecież zupełnie inny

Pierwsze loty drona Yuneec Mantis Q w Polsce Mantis Q przeszedł już pierwsze testy w Polsce. Przedstawiamy wyniki autorskich prac Pawła Sawskiego – fotografa, który testował drona. Mantis Q daje nam poczcie wolności. Dzięki niemu możemy poznać każde miejsce nie tylko z perspektywy drogi, którą się poruszamy. Dron działa w trybie sport – rozpędza się nawet do 72 km/h. Obraz z kamery wyświetlany jest na żywo na ekranie smartfona. Mantis zapisuje zdjęcia w rozdzielczości 4800×2700 (16:9) lub 4160×3120 (4:3) pikseli w formacie JPEG lub RAW (DNG) z możliwością późniejszej edycji. Dron posiada elektroniczną stabilizację obrazu nagrań o rozdzielczości 1920 × 1080. Istnieje również możliwość nagrywania w 4K. Konstrukcja Mantisa Q jest bardzo energooszczędna. Dzięki temu może pozostać w powietrzu nawet 33 minuty. Daje nam to bardzo dużo możliwości. Podczas jednego, trwającego ponad pół godziny oblotu, możemy wykonać serię zdjęć i filmów. Fot. Paweł Sawski Fot. Paweł Sawski Reklama

Fotografowanie przyrody

Nowa era dronów Technologia dronów przeszła bardzo długą drogę. Kiedyś były dostępne dla wybranych, dziś są dla każdego. W przeszłości ciężkie i problematyczne w kierowaniu obecnie dzięki wadze poniżej 600g można latać nimi nawet w mieście. Mantis Q reprezentuje przystępną półkę cenową. Przypadł do gustu podróżnikom, miłośnikom mocnych wrażeń i osobom kochającym nowe technologie. Jest genialnym gadżetem, który urozmaici każdą podróż, niezależnie od tego gdzie spędzamy urlop. Drony idealnie wpisują się w obecne czasy. Perfekcyjnie współgrają z mediami społecznościowymi. Dzięki nim robimy piękne zdjęcia i filmy, którymi możemy podzielić się w sieci. Drony dają nam także możliwość zrobienia selfie z lotu ptaka! Mantis Q ułatwia życie i oszczędza czas, ponieważ ma funkcję publikowania nagrań w mediach społecznościowych. Mantis Q zaskakuje użytkownika na każdym kroku. Ma funkcję kontroli głosowej, która umożliwia sterowanie dronem za pomocą komend. Nie potrzebujemy więc rąk do zarządzania Mantsem Q. Postęp technologiczny jest imponujący. Z kontroli ręcznej przechodzimy na głosową. W przyszłości z pewnością będziemy mogli kontrolować drona za pomocą naszych myśli!

Autor: Redakcja SwiatObrazu.pl