Yuneec Mantis Q - dron z kontrolą głosową

Yuneec Mantisa Q - kompaktowy, wytrzymały dron podróżny, który potrafi coś więcej niż tylko uwieczniać piękne chwile jako wyjątkowe zdjęcia i filmy w rozdzielczości 4K. Mantis Q gwarantuje też świetną zabawę dzięki unikalnej kontroli głosem, szybkiemu trybowi Sport, algorytmowi rozpoznawania twarzy oraz zintegrowanej funkcji dzielenia się nagranym materiałem poprzez media społecznościowe. Nowy quadrocopter Yuneeca został zaprojektowany by był prostym w obsłudze towarzyszem podróży, którego wszędzie można ze sobą zabrać. Jest on idealny dla ludzi lubiących aktywny wypoczynek, miłośników gadżetów oraz poszukiwaczy mocnych wrażeń.

Mantis Q jest pierwszym dronem firmy Yuneec, który może być sterowany głosem. Będzie on słuchał poleceń wzbicia się w powietrze, lądowania, czy zrobienia zdjęcia i filmu, a algorytm rozpoznawania twarzy zapewni, że wszystkie selfie będą wychodziły doskonale.

