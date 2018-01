Yuneec Typhoon H Plus - nowy czołowy model nagrodzonej serii dronów Typhoon H

Typhoon H Plus to najnowszy model wielokrotnie nagradzanej serii dronów Typhoon H. Zdobywa on przewagę nie tylko dzięki nowej kamerze, która posiada jednocalowy czujnik CMOS o rozdzielczości 20 megapikseli oraz nowy kontroler lotu na bazie PX4, ale również zapewnia dłuższy czas lotu, liczne inteligentne tryby lotu oraz dodatkowe funkcje bezpieczeństwa. Dzięki wyraźnej redukcji szumów względem innych modeli seryjnych Typhoon H Plus jest jednym z najcichszych heksakopterów w swojej klasie. Ponadto dzięki większemu zasięgowi zapewnia stabilny lot nawet przy prędkości wiatru do 50 km/h.

Kamera C23 modelu Typhoon H Plus zapewnia wysokiej jakości zdjęcia i filmy wideo oraz dzięki wbudowanemu jednocalowemu czujnikowi o rozdzielczości 20 megapikseli pozwala nagrywać filmy wideo w 4K z prędkością do 60 obrazów na sekundę oraz wykonywać doskonale ostre zdjęcia w rozdzielczości do 20 megapikseli.