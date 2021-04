Z cyklu zbuduj to sam - Montaż paralaktyczny

Montaż paralaktyczny umożliwia śledzenie ruchu gwiazd na niebie podczas uprawiania astrofotografii - Jest to niezwykle ważne narzędzie, pozwalające na wykonywanie ostrych zdjęć obiektów kosmicznych w trakcie długotrwałych ekspozycji. Większość sprzedawanych w sklepach mechanizmów wykorzystuje silniki, ale astrofotograf Nico Carver podzielił się swoim patentem, który umożliwia samodzielne stworzenie takiego montażu za nieco ponad 100 złotych.



Nico Carver prowadzi na YouTube kanał poświęcony astrofotografii. Dzieli się na nim tajnikami pracy fotografa gwiazd i planet. W szczególności interesuje go, jak tworzyć takie zdjęcia przy jednoczesnym oszczędzaniu środków. Jednym z przykładów takich propozycji jest montaż paralaktyczny DIY, który fotograf wykonał za około 30 USD (nieco ponad 100 złotych).

Dostęp do pełnej treści serwisu www.SwiatObrazu.pl jest bezpłatny - wymagane jest jednak zalogowanie do serwisu. Logowanie wymagane jest również do dodawania komentarzy.

Rejestracja dla nowych użytkowników Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego. Logowanie dla użytkowników SwiatObrazu.pl E-mail: Hasło: Zapomniałeś loginu lub hasła? Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU SWIATOBRAZU.PL?

Przy pierwszej rejestracji otrzymasz od nas powitalny prezent: Pełną wersję podręcznika "Świat barw w fotografii cyfrowej".

A poza tym otrzymujesz bezpłatny stały dostęp do:

wszystkich artykułów opublikowanych w serwisie swiatobrazu.pl;

mechanizmów galerii swiatobrazu.pl

forów dyskusyjnych;

prezentów dla zarejestrowanych Czytelników;

codziennego newslettera informacyjnego;

swojego profilu osobistego, w którym będziesz mógł zarządzać galeriami, komentarzami, zdjęciami w konkursach itp.

Czas rejestracji - ok. 1 min.

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta i zrezygnować ze statusu zarejestrowanego Czytelnika i wszystkich usług bezpłatnych swiatobrazu.pl. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem