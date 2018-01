Z odległego kraju – dwójka fotografów fotografuje najbardziej malownicze miejsca na całym świecie

Czy z podróżowania, zwiedzania pięknych miejsc i fotografowania ich można zrobić sposób na życie? Okazuje się że tak. Jack Bolshaw i Marta Kulesza, dwójka fotografów prowadzących projekt In A Faraway Land pokazuje nam na zdjęciach uroki górskich zakątków Kanady, Nowej Zelandii, Islandii, Włoch i wielu innych miejsc, doskonale się przy tym bawiąc. Historia Marty jest przy tym doskonałym przykładem na to, co da się osiągnąć w fotografii krajobrazowej w ciągu zaledwie kilka lat intensywnego rozwoju.

Ostatnich kilka lat Marty Kuleszy i Jacka Bolshawa to bezustanne górskie podróże, fotografowanie, pisanie o swoich doświadczeniach doskonalenie umiejętności i nauczanie innych fotografów. Miejsce? Wszędzie, gdzie można zobaczyć coś ciekawego! I z każdego z tych miejsc przywożą dziesiątki wspaniałych zdjęć. To, co opowiadają o swoich wędrówkach i tym, co ich samych napędza jest bardzo inspirujące – zarówno dla podróżnika, jak i fotografa. Przekonajcie się zresztą sami.