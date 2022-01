Z powodu niedoboru chipów drukarki Canona nie rozpoznają atramentu

Drukarki Canona mają problem z rozpoznawaniem oryginalnego tuszu Canon. Odpowiedzialny jest za to globalny niedobór chipów, który sprawia, że Canonowi trudno jest uzyskać chipy, które dołączone są do atramentów, potwierdzając zgodność z daną drukarką. W efekcie firma została zmuszona do wytłumaczenia klientom, jak obejść własne zabezpieczenia.



Canon namawia klientów do obchodzenia zabezpieczeń w ich drukarkach Firma Canon Niemcy opublikowała na swojej stronie internetowej, a także wysłało tę samą informację pocztą elektroniczną, wyjaśnienie, że z powodu braku chipów nawet oryginalny tusz Canona może być rozpoznawany przez drukarkę jako podrobiony. Do oświadczenia firma dołączyła instrukcję, jak ominąć ich własne DRM (zarządzenia prawami cyfrowymi czyli system zabezpieczeń chroniących przez używaniem sprzętu czy oprogramowania w sposób niezgodny z wolą wydawcy).