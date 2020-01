Zobacz kadry ze znanych filmów w realnym świecie

Kinoman, Thomas Duke, celebruje swoją miłość do filmów i seriali, podróżując do miejsc, w których toczyła się akcja jego ulubionych dzieł - Tam umieszcza wybrany kadr tak, aby połączyć go z rzeczywistą scenerią. Dzięki temu możliwe jest poznanie otoczenia, w którym była nagrywana dana scena i połączenia świata realnego ze światem fikcji.



Za kulisami filmów - zobacz kadry z filmów umieszczone w realnym świecie Thomas Duke łączy wiele kultowych scen czy ujęć ze słynnych dzieł. Przykładowo w jego zbiorach można zobaczyć kadr z filmu Joker, który przedstawia Joaquina Phoenixa stojącego na schodach znajdujących się na nowojorskim Bronksie. Dzięki takiemu zestawieniu można zajrzeć w pewnym sensie za kulisy filmów.