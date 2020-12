Prawdziwy samochód czy zabawka?

Fotograf Kunala Kelkera lubi tworzyć z miniatur prawdziwe światy - Tym razem wziął na warsztat zabawkowego SUV-a Lamborghini i udało mu się stworzyć iluzję, która sprawia, że zabawkowy pojazd wygląda tak jak prawdziwy - zaparkowany nad brzegiem oceanu.



Zdjęcia samochodu zabawki w prawdziwej reklamie Lamborghini Urus

Co ciekawe, choć efekty sesji zabawkowego SUVa Lamborghini Urus wyglądają bardzo profesjonalnie, to do jej stworzenia wystarczyły bardzo proste środki. Przede wszystkim fotograf wykorzystał bardzo realistycznie odwzorowaną replikę auta w skali 1:18. Jako że była to profesjonalnie realizowana sesja dla Lamborghini, Kunala Kelker otrzymał od producenta luksusowych, sportowych aut wiernie odwzorowany, kolekcjonerski model.