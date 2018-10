Zabawna sesja zdjęciowa: przed obiektywem Julia Roberts, za - Alexi Lubomirski

Znany doskonale Czytelnikom SwiatObrazu.pl Alexi Lubomirski to przede wszystkim znakomity fotograf, którego portrety zrobią okładki najlepszych magazynów i kampanii reklamowych. Dodatkowo fotograf chętnie dzieli się swoim bogatym doświadczeniem, prezentując techniki wykonywania zdjęć i opowiadając o kulisach sesji zdjęciowych. Realizuje też osobiste projekty, jak na przykład album z portretami kobiet, będący głosem w walce z bezwzględną dyskryminacją w świecie mody. Alexi, który posiada tytuł księcia, jest również autorem książek, a ostatnia z nich zawiera porady prowadzące do szczęśliwego życia.

Rodzina Lubomirskich należy do najbardziej znanych i wpływowych w dziejach Polski. Byli jednymi z największych właścicieli ziemskich w Europie, a jej członkowie przez wieki byli gubernatorami, mężami stanu, senatorami, dyplomatami, filantropami i mecenasami sztuki. Nie dorastając w królewskim otoczeniu, Alexi był pierwszą osobą z rodziny, która posiada tytuł i odniosła samodzielnie spektakularny sukces zawodowy. W swojej książce Lubomirski próbuje dostosować znaczenie bycia księciem do współczesnego świata, i formułując jedną myśl na stronie w postaci listu do swoich synów, dotyka różnych tematów, od miłości po duchowość, obyczaje, rycerstwo, równowagę i przywództwo, łącząc odrobinę uroku starego świata z nowoczesną duchowością.