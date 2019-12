Ken i Barbie w sowieckiej Rosji - fotografka stworzyła zabawną sesję

Lara Vychuzhanina, pochodząca z mieszczącego się na Uralu Jekaterynburga to fotografka, która wykorzystała znane lalki do stworzenia zabawnej, ale i dającej do myślenia sesji. Barbie i Kena umieściła w scenerii, która sprawia, że można ich sobie wyobrazić jako mieszkańców sowieckiej Rosji lat 80.



Zazwyczaj Barbie jest ubrana w różowe, pstrokate sukienki, siedzi za kierownicą różowego auta i wraz z akcesoriami i garderobą jest zapakowana w różowe, krzykliwe pudełko. Oczywiście w opozycji do tego skojarzenia, producent wprowadził na rynek wersje słynnej lalki, w których występuje jako sędzina, prawniczka, nauczycielka itp. Niemniej to pierwsze skojarzenie jest chyba odruchowe i jeszcze dużo starań czeka Mattel, aby na stałe uległo zmianie. Lara Vychuzhanina zaczęła jednak zastanawiać się, jakby to było, gdyby Barbie i Ken zamieszkali w sowieckiej Rosji lat 80. Zbudowała makietę o wymiarach 60x40x50 cm, która przedstawia stereotypowe, ówczesne mieszkanie. Udało jej się w nim oddać ducha tamtych realiów. W mieszkaniu Barbie i Kena można zatem zobaczyć wiele typowych detali, takich jak ubrania rozwieszona na lince pod sufitem, butelka wódki czy plakaty i kalendarze z samej epoki. Artystka jest nieco za młoda, aby pamiętać tamte czasy, musiała więc opierać się o zasoby dostępne w sieci i stare fotografie. To pozwoliło jej na wierne odwzorowanie fragmentu mieszkania z ZSRR. Na zdjęciach widać także prawdopodobnie matkę Barbie, co ma przywoływać styl ówczesnego życia. Artystce udało się także pokazać za pośrednictwem lalek, jak spędzano wolny czas. Bohaterowie jej fotografii postanowili oddać się tańcom, grze i śpiewom. Więcej zdjęć autorki zabawnych zdjęć Barbie i Kena znajdziesz na jej Instagramie . Przy okazji prezentowania tego cyklu warto przywołać kontrowersyjne fotografie Mariela Claytona , który również wykorzystał w swojej sesji Barbie i Kena. Ich relacja wyglądała jednak nieco mniej korzystnie dla plastikowego gentlemana. Zabawne zdjęcia - Barbie i Ken w sowieckiej Rosji