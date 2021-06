Zabawne zdjęcia zgłoszone do Comedy Wildlife Photography Awards 2021

Konkurs fotograficzny Comedy Wildlife Photography Awards 2021 pokazuje zabawną stronę zwierzęcego świata - Ten dorocznie organizowany konkurs odbywa się już po raz siódmy, i po raz kolejny zwycięzcą zostanie ten fotograf lub fotografka, któremu najskuteczniej uda się rozbawić publikę.



Zobacz ciekawe zdjęcia wybrane spośród zgłoszeń do konkursu fotograficznego Comedy Wildlife Photography Awards 2021

Zgłoszenia do konkursu fotograficznego Comedy Wildlife Photography Awards 2021 przyjmowane są do 30 czerwca tego roku. W międzyczasie organizatorzy podzielili się kilkoma zdjęciami, które już zostały do niego nadesłane, a jednocześnie przyciągnęły uwagę jury. Amatorzy i profesjonaliści z całego świata już przysłali tysiące zdjeć, które w żartobliwy sposób pokazują świat przyrody. Patrząc na próbkę tegorocznej edycji, poziom będzie wysoki.