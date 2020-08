Fotograf sprawdził fotopułapkę i odkrył zabawną niespodziankę

Jeff Writh jest fotografem przyrodniczym i w swojej pracy wykorzystuje fotopułapki - Kiedy powrócił po jedną z nich, aby sprawdzić, jakież to dzikie okazy zarejestrowała, spodziewał się raczej zdjęcia rysia - Zamiast tego, wśród zarejestrowanych ujęć znalazł fotografię niespodziankę, która rozbawiła go do łez.



Zabawne zdjęcie zarejestrowane na fotopułapce Na jednym ze zdjęć znajduje się zabawny portret człowieka. Jeff Writh bardzo ucieszył się z faktu, iż człowiek, który odkrył jego foto pułapkę nie postanowił jej zdemontować, uszkodzić bądź ukraść. Co więcej leśny model wyglądał na szczerze zadowolonego z faktu, iż ma okazję pozować. Aby podziękować nieznajomemu mężczyźnie fotograf przyrody opublikował zdjęcie na portalu Reddit. Pozostali użytkownicy tego portalu od razu zakochali się w tej historii. Post Jef Wiritha otrzymał 150 000 głosów za.