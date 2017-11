Zabawny portret przyjaciela pana młodego rozchodzi się wirusowo wśród internetowej publiczności

Obecnie wszystko może zyskać w internecie chwilową popularność – stać się memem lub elementem viralowego szaleństwa. Przekonał się o tym uczestnik pewnego wesela, który wrzucił na swoje konto twitterowe zabawną fotografię wykonaną jemu i panu młodemu podczas uroczystości weselnej. W ciągu kilku dni jego zniekształcona podobizna obiegła całą sieć i stała się źródłem komentarzy i żartów.

Mike Tague był mistrzem ceremonii podczas ślubu swojej przyjaciółki. Kiedy zobaczył jedno ze zdjęć, na którym fotograf wykorzystał pustą wysoką szklankę do zniekształcenia jego podobizny, musiał się nieco zdziwić. Na tyle, że postanowił podzielić się swoim odkryciem z osobami odwiedzającymi jego konto na Twitterze. Zamieścił zdjęcie wraz z komentarzem: "No dobra, czy zrobiłem coś, co uraziło fotografa na tym ślubie?". I wtedy się zaczęło. W ciągu niecałych dwóch tygodni wpis zaliczył prawie 64 tysiące retweetów (powtórnych publikacji), ponad 250 tysięcy polubień i ponad pół tysiąca komentarzy.