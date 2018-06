Zabierz blendę na wakacje - teraz możesz dostać ją w prezencie

Nawet o odpowiedniej porze dnia, oświetlenie naturalne prawie zawsze okazuje się być zbyt intensywne i kontrastowe, aby zdjęcia portretowe odznaczały się prawidłową ekspozycją. Dlatego też dobrze jest zaopatrzyć się w kilka akcesoriów ułatwiających wykonywanie zdjęć tego typu. Najważniejszym z nich (i często w zupełności wystarczającym) jest ekran odbijający światło, czyli blenda.

Do zdjęć portretowych wykonywanych podczas wakacji (a zatem gdy musimy się często przemieszczać i najczęściej wozimy ze sobą znacznie więcej rzeczy osobistych) wystarczająca jest blenda blenda 5w1 o średnicy 80 cm.

Blenda stanowi dla fotografującego dodatkowe źródło światła i w zależności od sposobu użycia pozwala uzyskać zupełnie różne efekty – nie tylko pomaga więc rozjaśnić obszary zacienione, ale też służy w charakterze oświetlenia rysującego lub tzw. kontry. (Fot. Dawid Petka)

Ważne, aby blenda miała co najmniej dwie warstwy odblaskowe – srebrną i złotą. Ta druga przydaje się szczególnie do fotografowania ludzi o ciemnej karnacji skóry, a także gdy słońce zakryte jest cienką warstwą chmur, a my chcemy uzyskać ciepłą tonację zdjęcia, typową dla romantycznych kadrów o zachodzie słońca.

Standardowe blendy są wykonane z materiału w kolorze czarnym, złotym, srebrnym i transparentnym białym.

Czarny materiał nie odbija światła i w rzeczywistości jest używany w celu zredukowania go lub pochłaniania. Ogólna zasada jego stosowania jest taka, że trzymając go blisko Twojego obiektu, zwiększasz cienie, niwelując większą część odbitego światła, które w innym przypadku padałoby na obiekt z danej strony.

Złoty kolor jest używany do tego, by stworzyć ciepłe, promienne światło.

Srebrny materiał tworzy bardzo połyskliwe światło białe.

Transparentna biel może zostać wykorzystana na kilka sposobów. Najczęściej materiał ten stosowany jest w blendach w celu uzyskania pięknego, miękkiego białego światła. Jednak blenda może być również trzymana w górze, co pozwala rozpraszać światło słoneczne. Dzięki temu uzyskujesz efekt podobny do tego, gdy fotografujesz w pochmurny dzień, nawet jeśli w rzeczywistości robisz zdjęcia w pełnym słońcu. Jeżeli używasz blendy, aby rozproszyć światło słoneczne, możesz potrzebować drugiej, by oświetlić temat fotografii z przodu.

Dla nowych Uczestników e-kursów z prezentowanej listy przygotowaliśmy wyjątkowy prezent - to blenda 5w1 o średnicy 80 cm. Promocja trwa do wyczerpania zapasów.

Prezentujemy dostępne w promocji e-kursy

Nazwa e-kursu Cena Informacje dodatkowe Współczesna cyfrowa ciemnia dla fotografa: Adobe Lightroom - e-kurs rozszerzony 159 zł Zobacz szczegóły Fotografia produktów 139 zł Zobacz szczegóły Fotograf i działalność gospodarcza 290 zł Zobacz szczegóły E-szkoła portretu 290 zł Zobacz szczegóły E-szkoła aktu 290 zł Zobacz szczegóły



Ważne: w prezencie otrzymujesz blendę 5 w 1 o średnicy 80 cm