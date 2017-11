Zabójczy plastik w obiektywie Mandy Barker

Mandy Barker to pochodząca z Wielkiej Brytanii artystka, która w swojej twórczości zwraca uwagę na problem nadmiernej produkcji plastiku i jego negatywnego wpływu na środowisko. Chociaż zjawisko to trwa od dłuższego czasu, zostało zintensyfikowane poprzez narastający konsumpcjonizm, trend wymiany zepsutych produktów na nowe - zamiast dokonywania napraw, czy wzrost popularności żywności wysoko przetworzonej. Plastikowe odpady są ogromnym zagrożeniem dla biocenozy oceanów i lądów, zakłócając odbywające się w nich procesy. W efekcie w niebezpieczeństwie jest cała planeta. Niestety zatrważające dane i liczby na temat zalegających w środowisku ton plastiku podawane przez naukowców, brzmią wciąż na tyle abstrakcyjnie dla większości osób, że nie przekładają się na realne działania. I tu pojawia się szansa, że może prace w typie wykonywanych przez Mandy Barker będą silniej oddziaływały na odbiorców, niż słupki i wykresy.

