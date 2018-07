Zachód słońca w Amsterdamie - fotograf poświęcił 2 lata na idealne ujęcie

Większość niezwiązanych z fotografią osób, patrząc na zachwycające zdjęcia krajobrazowe nie zastanawia się, ile pracy i wysiłku kosztowały one fotografa. Jednak każdy, nawet początkujący miłośnik fotografii zgłębiający jej tajemnice zdaje sobie sprawę z tego, jak dużej dawki wiedzy, umiejętności, przygotowania i czasu wymaga wykonanie zapierającego dech w piersiach ujęcia krajobrazu - w tym i na pozór banalnego zachodu słońca. Znany Czytelnikom SwiatObrazu.pl holenderski fotograf Albert Dros kolejny raz odkrył sekrety swoich najbardziej imponujących zdjęć.





Kulisy powstania zdjęć Drosa, w tym zdjęcia: "Zachód słońca w Amsterdamie" przypominają nam, że jeśli chodzi o fotografię krajobrazową, cierpliwość jest cnotą. Niektóre z jego najbardziej rozpoznawalnych zdjęć wymagały lat oczekiwania. Opowiadając o swoich ukochanych fotografiach fotograf udowadnia, że ​​wytrwałość się opłaca. Daje także jasno do zrozumienia, że pomysły na zdjęcia często powstają na długo przed tym, zanim będą mogą zostać uchwycone w prawdziwym życiu.

