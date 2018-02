Zachwycająca Emma Watson. Zdjęcia i film Petera Lindbergha

Emma Watson jest bohaterką marcowego wydania australijskiego magazynu Vogue. Spontaniczność, szczerość, niechęć do fajerwerków, w jakich lubuje się modowy światek nie mogły ujść uwadze nie tylko krytyków, ale i projektantów oraz modelek. Siłą fotografii Petera jest ich humanistyczny przekaz. Widz nie zauważa jedynie modelek i ubrań, ale moc bijącą z samego człowieka.

Peter Lindbergh to fotograf, którego nie trzeba przedstawiać, jego nazwisko pojawiało się nieustannie w zestawieniach redakcji SwiatObrazu.pl, takich jak Mistrzowie portretu, aktu, czy fotografii mody i fotografii reklamowej. Gdyby nie zdjęcia Lindbergha, wcale nie wiadomo, jak wyglądałaby kultura popularna końca XX wieku.

