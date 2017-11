Zachwycające zdjęcia Jowisza wykonane podczas ósmego przelotu sondy Juno w pobliżu planety

Podczas ósmego zbliżenia sonda znalazła się 3400 kilometrów nad chmurami Jowisza, co pozwoliło zarejestrować spektakularne fotografie gazowego olbrzyma, przedstawiające skomplikowany układ atmosfery. Kulminacyjny moment przelotu miał miejsce 24 października 2017 roku, jednakże z powodu koniunkcji Jowisza i Słońca, okresu w którym komunikacja z sondą jest utrudniona, dane dotarły na Ziemię dopiero 31 października 2017 roku. W międzyczasie instrument badawczy został poinstruowany, aby zgromadzone dane przechowywać w swojej pamięci. Na szczęście cała operacja zakończyła się powodzeniem i możliwe jest podziwianie pięknych obrazów największej planety Układu Słonecznego.



Sonda Juno wyruszyła w swoją podróż 5 sierpnia 2011 roku z Cape Canaveral na Florydzie, a po 5 latach i pokonaniu około 2,8 mld kilometrów 4 lipca 2016 roku znalazła się orbicie Jowisza. Juno zbliża się do gazowego olbrzyma średnio raz na około siedem tygodni. Następny bliski przelot został zaplanowany na 16 grudnia 2017 roku. Ed Hirst, pracownik NASA odpowiedzialny za zarządzanie misją, zapewnia, że instrument jest w znakomitej formie i wykona jeszcze wiele okrążeń wokół Jowisza.

