Zachwycające zdjęcia wykonane przy użyciu kropli wody jako soczewki

Holenderska fotografka Robin de Puy podjęła wyzwanie, aby wykonać serię portretów przy użyciu niezwykłej soczewki - kropli wody. Rękawica została rzucona przez firmę produkującą wodę mineralną, SPA, która postarała się o to, by zespół jej fachowców zbudował do tego celu specjalny aparat.



Cały projekt zajął około sześciu miesięcy. "Gdyby tak się nad tym zastanowić, nie jest to do końca taka dziwna inicjatywa" - czytamy w e-mailu studia de Puy - "dlatego że od wynalezienia fotografii (czyli od ponad 100 lat), soczewki były coraz to bardziej udoskonalane - w tym kontekście przyjemnie jest pomyśleć, że możemy osiągnąć coś takiego dzięki kropli wody!" Soczewki płynne są już stosowane w kamerach nadzorujących, ale tam technologia jest nieco inna - natomiast zespół budujący kamerę dla celów tej kampanii musiał stworzyć takie urządzenie, które byłoby w stanie uchwycić również nieruchome obrazy. Jedną z największych trudności było powstrzymanie kropli wody przed rozprzestrzenianiem się. Aby pomóc kropli zachować okrągły kształt, została użyta warstwa teflonu.