Zachwycające zdjęcia z podróży - poznaj laureatów konkursu The Outdoor Photographer of the Year 2017 - wśród nagrodzonych Polacy!

Organizatorzy konkursu Outdoor Photographer of the Year 2017 ogłosili zwycięzców poszczególnych kategorii. To już 7 raz gdy jury wybierało najlepsze zdjęcia ukazujące piękno krajobrazów, natury oraz inne fascynujące motywy, na które można natrafić w trakcie eksplorowania różnych zakątków Ziemi. Podczas tegorocznej edycji wyłonione zostały również najlepsze prace młodych fotografów. Warty podkreślenia jest fakt, że wśród nagrodzonych fotografów znaleźli się również Polacy - Witold Ziomek i Mikołaj Nowacki.

Nazwiska zwycięzcy całego konkursu i zdobywcy drugiego miejsca zostaną ogłoszone 17 marca 2018 w trakcie wernisażu wystawy w Birmingham. Na najlepszego fotografa czeka możliwość skompletowania sprzętu i ubrań firmy Fjällräven o łącznej wartości 3000 GBP. Dla głównego laureata w kategorii dla młodszych twórców przewidziany jest bon na sprzęt tej samej marki wynoszący 1000 GBP. Wszystkie wyłonione fotografie zostaną nagrodzone plecakami Fjällräven Kaipak 38, którego cena to 170 GBP.