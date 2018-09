Na taką fotografię czeka się przez całe życie – niesamowite zdjęcie zaćmienia Słońca

W sierpniu 2017 roku doszło do całkowitego zaćmienia Słońca, które było doskonale widoczne w znacznej części Stanów Zjednoczonych. Mogło je obserwować ponad 200 milionów mieszkańców tego kraju, jednakże niewiele osób miał taki widok jak fotograf Jon Carmichael. Pragnął on uchwycić to zjawisko astronomiczne w wyjątkowy sposób, który umożliwiał połączenie jego pasji – fotografii, astronomii i latania. Dzięki temu uzyskał niezwykłą perspektywę i zdobył szczególne zdjęcia zaćmienia Słońca.

W rozmowie z portalem My Modern Met fotograf zdradził, że zastanawiał się nad tym, czy wznosząc się odpowiednio wysoko, uda mu się zobaczyć, jak cień Księżyca przesuwa się po powierzchni Ziemi z zawrotną prędkością około 3218 km/h. Marzył, aby móc obejrzeć taką scenę i dodatkowo ją sfotografować.