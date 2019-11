Zobacz pierwszy 360 stopni hyperlapse przedstawiający całkowite zaćmienie Słońca

W sierpniu 2017 roku zespół Sent Into Space wypuścił w Wyoming w atmosferę balon meteorologiczny, który pozwolił na zarejestrowanie dla BBC zdumiewającego materiału. Zestaw kamer 360° umożliwił uchwycenie całkowitego zaćmienia Słońca widzianego na wysokości 38 km n.p.m. Co więcej według zapewnień twórców tego materiału, był to pierwszy tego rodzaju film w historii.



Zaćmienie Słońca w formie hyperlapse 360 stopni Film można obejrzeć na kanale YouTube BBC. Technologia 360° pozwala rozglądać się w około i podziwiać zdumiewające widoki. Co więcej twórcy udostępnili w formie tekstowej ciekawostki, które umożliwiają zobaczenie świata np. z perspektywy najwyżej latających ptaków.