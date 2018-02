Zacznij fotografować w studio. Dziś rozpoczynamy e-kurs

Praca w studiu fotograficznym wiąże się z zupełnie innymi wymaganiami oraz stawia przed fotografami odmienne wyzwania, niż wykonywanie zdjęć w przestrzeni publicznej, gdzie sytuacja jest dynamiczna i najczęściej wykorzystujemy światło zastane. To prawda, studio to przestrzeń bez porównania bardziej komfortowa, w obrębie której mamy pełną kontrolę nad wszystkim, co jest dla nas ważne z fotograficznego punktu widzenia.



W studiu nie ma przypadków – każdy etap pracy twórczej musi być starannie zaplanowany i w pełni kontrolowany – a to wymaga odpowiedniej dawki wiedzy, którą zgromadziliśmy i w przystępny sposób opracowaliśmy w e-kursie, koncentrującym się na aspektach pracy w izolowanym, studyjnym środowisku. To wyjątkowa okazja, aby poznać możliwości, jakie stwarza osiągnięcie pełnej kontroli nad światłem, sesją i ustawieniami wszystkich kluczowych elementów.

W e-kursie pokazujemy całość pracy w studiu fotograficznym, począwszy od pomysłu na sesję a skończywszy na precyzyjnym ustawieniu wszelkich parametrów ekspozycji, balansu bieli, czy pozy ciała modelki (modela). Aby móc w pełni wykorzystać możliwości oświetlenia studyjnego, konieczna jest świadomość efektów, jakie można uzyskać za pomocą konkretnych środków technicznych, które Uczestnicy e-kursu znajdą na licznych schematach oświetleniowych. Ważne Sam wybierasz sobie porę nauki. Materiały szkoleniowe przesyłane są w formie e-booków raz w tygodniu, na Twoje konto e-mail. Dodatkowo, po zakończeniu e-kursu otrzymasz płytę CD, na której znajdują się wszystkie materiały szkoleniowe oraz dodatki. Uczestnicy otrzymują: 6 lekcji w postaci e-booków w formacie PDF

dodatek: 10 najczęściej popełnianych błędów podczas pracy w studio Po zakończeniu e-kursu Uczestnicy otrzymują: płytę CD zawierającą materiały e-kursu i dodatki;

certyfikat ukończenia e-kursu Uwaga E-kurs rozpoczyna się 15.02.2018 r. Szczegółowy program Lekcja 1. Co to jest fotografia studyjna Cechy charakterystyczne środowiska studyjnego

Podstawowe zasady zachowania w studio Lekcja 2. Podstawowy sprzęt do fotografowania w studio Obsługa lamp

Obsługa systemu podwieszania teł

Zakładanie i odpinanie soft-boksów

Sterowanie radiowe lampami błyskowymi i wyzwalanie fotocelą Lekcja 3. Sprzęt

Sprzęt do modyfikacji kierunku, kształtu i rozproszenia światła lamp błyskowych (softenery, filtry, butterfly, garnki, plastry, stripy, wrota, beauty dish) Lekcja 4. Obsługa aparatu fotograficznego w trakcie fotografowania w studio Tryby pracy aparatu

ISO

Przysłona

Obiektywy

Pomiar balansu bieli Lekcja 5. Oświetlenie w fotografii studyjnej podstawy Wysoki klucz oświetleniowy

Niski klucz oświetleniowy

Oświetlenie rozproszone

Oświetlenie kierunkowe

Mieszanie systemów

Efekty barwne w fotografii Lekcja 6. Oświetlenie w fotografii studyjnej w praktyce Oświetlenie prostopadłe

Oświetlenie boczne

Oświetlenie górno-boczne

Praca z blendą

Oświetlenie rembrandtowskie

Oświetlenie dramatyczne

Oświetlenie glamour



Dodatek: 10 najczęściej popełnianych błędów podczas pracy w studio

Autor: Redakcja SwiatObrazu.pl