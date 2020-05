Zając wygrywa konkurs fotografii przyrodniczej

W konkursie fotograficznym udział mogli wziąć wyłącznie członkowie Towarzystwa Fotografii Przyrody, którzy zgłosili ponad pięć tysięcy zdjęć. Zwycięskie prace wybrało 307 członków stowarzyszenia, rozproszonych w 11 krajach.

Zwycięstwo Petera Lindela jest świadectwem jego wytrwałości. Pochodzący z Dortmundu fotograf zrobił zdjęcie w swoim rodzinnym mieście, które nie słynie z obfitości dzikiej przyrody. "Zając europejski, niegdyś zwykły mieszkaniec otwartych terenów wiejskich w całych Niemczech, stał się obecnie rzadkim widokiem. W minionych latach każdego ranka w drodze do pracy na polach i łąkach na północ od Dortmundu spotykałem te cudowne zwierzęta. Fotografuję je od dwunastu lat, ale teraz jest to coraz bardziej czasochłonne - coraz trudniej jest spotkać zająca i uchwycić go na łonie przyrody.

Nagrodzone zdjęcie zostało zrobione w lipcu 2019 r., kiedy miesiące poszukiwań odpowiedniego miejsca doprowadziły mnie do polnej drogi, która zaoferowała najpiękniejsze poranne światło, piękną roślinność i trzy zające. Marzycielski, ciekawy, ostrożny - to przymiotniki, które najlepiej opisują "mojego zająca" - mówi fotograf.

Fot. Peter Lindel

Peter Lindel udowadnia, że ​​porywające zdjęcia można wykonać wszędzie - wystarczy nieco cierpliwości. Za swoje zwycięstwo Lindel otrzymał nagrodę pieniężną i zestaw Olympus OM-D E-M1 Mark III 12-40 mm, który z pewnością będzie mu dobrze służył w dalszych fotograficznych przygodach.

Nagrodzone fotografie przyrodniczne