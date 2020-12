Francuski startup przygotowuje zakrzywione matryce CMOS

Francuski startup Curve-One nie jest pierwszym podmiotem, który poświęca uwagę i czas zakrzywionym matrycom - wcześniej w 2014 roku informacje na ten temat podawało Sony - Jednakże według zapewnień Curve-One ich wynalazek ma być pierwszym, który jest przygotowany z myślą o wprowadzeniu go do masowej produkcji.



"Zakrzywione sensory naśladują ludzkie oko i mają ogromne znaczenie dla konstrukcji optycznej i ogólnej wydajności obrazowania", komentują przedstawiciele Curve-One. Startup twierdzi, że zastosowanie zakrzywionej matrycy pozwala na ograniczenie rozbudowy konstrukcji instrumentów optycznych o jedną trzecią, eliminując przy tym potrzebę stosowania elementów asferycznych. Poniższy rysunek ujawnia różnice w skomplikowaniu optyki tworzonej do współpracy z tradycyjnymi matrycami i tymi zakrzywionymi.

