Zanim kupisz... tablet graficzny

Tablet graficzny nie jest może najpopularniejszym akcesorium w pracowni fotografa, ale z pewnością warto się nim zainteresować. W nieporównywalnym stopniu poszerza możliwości w trakcie edycji fotografii w cyfrowej ciemni, zwiększając precyzję m.in. podczas maskowania, stemplowania czy zaznaczania. Dodatkowo przyspiesza pracę oraz oferuje większą ergonomię niż myszka. Uzupełnieniem są przyciski funkcyjne, obsługa gestów i funkcje dotykowe. Nie jest to drogie urządzenie – podstawowe, w pełni funkcjonalne produkty kosztują nieco ponad 300 zł. W takim razie, na który model postawić?

Sposoby wykorzystania tabletów graficznych i metody pracy z poszczególnymi modelami zostały bardzo obszernie przedstawione w poniższej serii poradników. Zajrzyj do nich, jeżeli te zagadnienia nie są Ci jeszcze znane – z pewnością znajdziesz w nich szereg przydatnych wskazówek.

