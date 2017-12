Zanim przed obiektywem stanie Twoja rodzina

Jaką najlepszą pamiątkę możemy sprawić sobie i bliskim podczas Świąt Bożego Narodzenia i Wigilii? Oczywiście zdjęcia. Okres świąteczny to doskonała okazja do wykonania pięknych i ciepłych zdjęć, na których uwiecznimy wszystkich członków rodziny. Jednak rodzinne spotkania świąteczne na ogół odbywają się w pomieszczeniach zamkniętych i przy oświetleniu sztucznym, niezbyt sprzyjającym fotografowaniu.

Oświetlenie sztuczne w naszych domach często bywa na tyle słabe, że fotografowanie przy nim wiązać się będzie z ustawieniem wysokich wartości czułości matrycy (od 1600 ISO wzwyż) oraz silnego otwarcia przysłony, co nie zawsze będzie możliwe lub pożądane. Ponadto popularne w wielu domach świetlówki energooszczędne mogą nam zafundować okropną kolorystykę zdjęć. Z drugiej strony użycie lampy błyskowej wbudowanej w aparat to też nie jest dobry pomysł. Takie oświetlenie, emitowane na niewielką odległość i na wprost obiektywu sprawia, że zarówno twarze, jak i całe sylwetki oświetlone są brzydkim "wypłaszczającym" światłem, a efekt czerwonych oczu występuje bardzo często. Ponadto, jeżeli pomieszczenie jest duże, może pojawić się problem poważnego niedoświetlenia tła, a jeżeli jest małe, to świąteczny efekt blasku kolorowych światełek na choince praktycznie zniknie z powodu zalania sceny światłem flesza. Idealnym rozwiązaniem w takiej sytuacji jest użycie lampy zewnętrznej.

A jak wykorzystać lampę błyskową, aby stała się narzędziem służącym kreowaniu fotografowanej sceny zgodnie z naszą wolą i uporać się z uciążliwymi problemami, jakie postawiły przed nami lokalne warunki oświetleniowe? Wystarczy wziąć udział w szkoleniu internetowym "Lampa błyskowa w praktyce".

Szkolenie, o którym mowa, to dla Was nie tylko okazja zgłębienia tajników fotografowania ze światłem błyskowym, ale też możliwość skorzystania z elastycznej formy kursów organizowanych przez SwiatObrazu.pl – szkoleń internetowych łączących w sobie zalety wielu dotychczas znanych Wam rodzajów nauki. Przystąpić do nich możecie przebywając w zaciszu własnego mieszkania, siedząc w ulubionym fotelu i bez konieczności wychodzenia z domu, na co nie każdy z nas ma przecież czas podczas gorączki świątecznych przygotowań.

Przekonaj się sam, jak proste może być zdobywanie wiedzy. Nieważne jaki masz sprzęt - dopóki nie nauczysz się kontrolować światła na swoich zdjęciach nigdy nie będziesz zadowolony z efektów.

Dzięki szkoleniu "Lampa błyskowa w praktyce" będziesz miał okazję nauczyć się właściwie dobierać rodzaje i kolory światła oraz jego odległość i pozycję wobec fotografowanych obiektów. Dowiesz się jaki wpływ na zdjęcie ma rozmiar źródła i kierunek światła.



To szkolenie jest zbiorem praktycznych uwag i podpowiedzi, które przybliżą tajniki pracy ze światłem błyskowym. I uwaga - kosztuje tylko 97 zł (w tym 23% VAT).

Program

1. Lampa błyskowa do wszystkiego, czyli 5 najważniejszych cech i parametrów, które musi posiadać.



2. Bardzo ważne akcesoria.



3. Jak i po co odbijać światło.



4. Metody uzyskania światła miękkiego lub twardego.



5. Sposoby wykorzystania lampy przy fotografowaniu:

ludzi,

wnętrz,

zbliżeń.

6. Siedem sprawdzonych planów i schematów zdjęciowych:

lampa plus blenda,

dwie lampy błyskowe ustawione po obydwu stronach fotografa,

dwie lampy błyskowe lub jedna lampa błyskowa z blendą plus dodatkowy flesz do oświetlenia tła,

klasyczny schemat trójpozycyjny,

schemat trójpozycyjny z oświetleniem tła,

klucz z kontrą,

oświetlenie sylwetkowe (konturowe).

Czas trwania i format:

45 minut, szkolenie w postaci pliku ".mp4"

Cena

57 zł