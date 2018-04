Zaskakujący pojedynek Huawei P20 Pro i Canona 5DS R - który aparat fotograficzny okaże się zwycięzcą?

Inżynierowie sukcesywnie obniżają przepaść dzielącą profesjonalne aparaty cyfrowe i smartfony. Jej ostateczne zasypanie z pewnością będzie wymagało jeszcze dużo pracy, ale nowoczesne rozwiązania stosowane w urządzeniach mobilnych sprawiają, że coraz częściej pojawiają się testy porównujące flagowe modele smartfonów z zaawansowanymi lustrzankami czy nawet aparatami średnioformatowymi. Oczywiście w wielu przypadkach stanowi to swoistą prowokację, która raczej ma otwierać dyskusję niż ją rozstrzygać, niemniej takie konfrontacje są zawsze bardzo ciekawe. Nie inaczej jest w przypadku porównania zrealizowanego przez Jolyona Ralpha, w którym zestawia ze sobą Huawei P20 Pro i Canona 5DS R. Jakie wnioski przynosi taki pojedynek i które urządzenie wyszło z niego zwycięsko?

Huawei P20 Pro jest reklamowany jako dotychczas najlepszy smartfon fotograficzny w historii. Analizując jego specyfikację widać, że niekoniecznie są to puste przechwałki. Urządzenie ma potrójny układ aparatów – pierwszy z nich wykorzystuje obiektyw o jasności f/1.8 i matrycę o rozdzielczości 40 MP, drugi to 20-megapikselowy sensor monochromatyczny z obiektywem f/1.6, natomiast trzecia kamera stanowi połączenie teleobiektywu z przysłoną f/2.4 i 8-megapikselową matrycą. Ponadto smartfon może zaoferować 5-krotny zoom hybrydowy, sztuczną inteligencję usprawniającą m.in. pracę stabilizacji obrazu czy rozpoznawanie fotografowanych scen, nagrywanie filmów w trybie 960 kl./s Super Slow Motion, a także funkcję trójwymiarowego modelowania twarzy. Co więcej Huawei P20 Pro został doceniony przez testerów słynnego portalu DxOMark, który przyznał mu 109 punktów w ogólnej klasyfikacji, co sprawia, że jest na tę chwilę liderem rankingu. Jest też drugim smartfonem, który przekroczył granicę 100 punktów (dotychczas najlepszy Samsung Galaxy S9 miał 99 punktów). Drugim urządzeniem, któremu udała się ta sztuka jest... Huawei P20 (102 punkty).

Z pewnością Hauwei P20 Pro to smartfon obok którego nie można przejść obojętnie. Niemniej Jolyon Ralph wystawił przeciwko niemu ciężkie działo - Canona 5DS R. Ta pełnoklatkowa lustrzanka oferuje matrycę o rozdzielczości 50,6 MP, podwójny procesor DIGIC 6 czy technologię EOS iTR AF. Warto jeszcze wspomnieć, że cena smartfona wynosi około 3500 zł, natomiast lustrzanki 14 500 zł. Jak więc wyglądało starcie tych dwóch gigantów w swojej klasie?

Więcej na temat obydwu urządzeń można przeczytać poniżej.