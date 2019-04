Denis Cherim od 6 lat odnajduje w banalnych motywach niezwykłe zbiegi okoliczności

Przez ostatnie sześć lat fotograf Denis Cherim za pośrednictwem aparatu wyszukiwał wyjątkowe zbiegi okoliczności, wydarzające się w jego najbliższym otoczeniu. Jego fotografia jest dowodem na to, że świetne zdjęcia pokazują to, co bez nich prawdopodobnie zostało by przeoczone.



Na zdjęciach Denisa Cherima można zobaczyć doskonale dopasowane cienie, drzewa, elementy infrastruktury, chmury i inne motywy, które znajdują się w pozornie przeciętnych sceneriach. Odnajduje w nich unikalne, zdumiewające połączenia, które pozwalają na nowo odkryć rzeczywistość. Niektóre z tych koincydencji wydają się wręcz nieprawdopodobne. Co ciekawe część z efektów uzyskiwanych przez Denisa Cherima mogło zaistnieć właśnie dzięki fotografii. Autor wykorzystuje przede wszystkim zabawę perspektywą, jednakże robi użytek również z wyczucia "decydującego momentu". fot. Denis Cherim