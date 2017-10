Zderzenie drona z samolotem w Kanadzie

Rosnąca popularność dronów w połączeniu z ewidentnym brakiem wyobraźni i odpowiedzialności niektórych użytkowników tych maszyn coraz częściej prowadzi do wypadków. Czasami są one poważne. Niekiedy można mówić o szczęściu, że dany incydent nie doprowadził do katastrofy. Bardzo groźne wydarzenie tego typu miało ostatnio miejsce w kanadyjskim Quebecu, gdzie na terenie międzynarodowego lotniska z bezzałogowym statkiem powietrznym zderzył się samolot z pasażerami na pokładzie podchodzący do lądowania. Zdaniem komentującego to wydarzenie przedstawiciela rządu Kanady sytuacja była bardzo poważna i tylko dzięki szczęśliwemu trafowi nie doszło do katastrofy.

Zwolennicy ściślejszej niż dotąd kontroli bezzałogowych maszyn latających, zwanych popularnie dronami, oraz służących temu celowi rozwiązań technologicznych w rodzaju AeroScope otrzymali właśnie do rąk mocny argument na rzecz swoich racji. Kilka dni temu na terenie lotniska Jean Lesage International Airport w kanadyjskim Quebecu doszło bowiem do zderzenia drona z samolotem pasażerskim linii Skyjet. Szczęśliwie nikomu nic się nie stało, a niegroźnie uszkodzona maszyna była w stanie wylądować samodzielnie. Dron sterowany przez nieustalonego jeszcze na chwilę obecną operatora znajdował się nielegalnie w zastrzeżonej przestrzeni powietrznej lotniska.