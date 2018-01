Zderzenie drona z wojskowym helikopterem nad Nowym Jorkiem

Z roku na rok służby kontroli ruchu powietrznego odnotowują coraz więcej wypadków z udziałem cywilnych dronów. Jeden z ciekawszych takich incydentów został właśnie ujawniony, choć miał miejsce ponad trzy miesiące temu. Wydarzył się on nad Zatoką Nowojorską, a brały w nim udział wojskowy helikopter Sikorsky UH-60M Black Hawk oraz zdalnie sterowany quadrocopter DJI Phantom 4. W wyniku zderzenia dron został zniszczony, a helikopter doznał uszkodzenia śmigła. Raport ze zdarzenia, sporządzony przez amerykańską rządową organizację NTSB, opisuje całą sprawę jako przykład tego, do czego może doprowadzić nawet drobna nieznajomość przepisów ruchu powietrznego u operatorów bezzałogowych maszyn latających.

O zmierzchu 21 września 2017 roku nowojorczyk Vyacheslav Tantashov wypuścił w powietrze swojego drona DJI Phantom 4 w pobliżu brooklyńskiego Dyker Beach Park i posłał nad Zatokę Nowojorską w kierunku znajdującego się na południowym wschodzie mostu Verrazano-Narrows Bridge. Celem Tantashova było uchwycenie na filmie efektownego widoku z powietrza i w tym celu ustawił maszynie pułap 85 metrów. W pewnym momencie dron znalazł się poza zasięgiem kontaktu wzrokowego operatora, ale nadal w zasięgu sterującego nim tabletu. Właściciel wykonał kilka prostych manewrów, a następnie wydał komendę powrotu. Dron, z uwagi na szybko wyczerpującą się baterię, zawrócił bezpośrednio do miejsca, z którego został wypuszczony.

Dostęp do pełnej treści serwisu www.SwiatObrazu.pl jest bezpłatny - wymagane jest jednak zalogowanie do serwisu. Logowanie wymagane jest również do dodawania komentarzy.

Rejestracja dla nowych użytkowników Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego. Logowanie dla użytkowników SwiatObrazu.pl E-mail: Hasło: Zapomniałeś loginu lub hasła? Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU SWIATOBRAZU.PL?

Przy pierwszej rejestracji otrzymasz od nas powitalny prezent: Pełną wersję podręcznika "Świat barw w fotografii cyfrowej".

A poza tym otrzymujesz bezpłatny stały dostęp do:

wszystkich artykułów opublikowanych w serwisie swiatobrazu.pl;

mechanizmów galerii swiatobrazu.pl

forów dyskusyjnych;

prezentów dla zarejestrowanych Czytelników;

codziennego newslettera informacyjnego;

swojego profilu osobistego, w którym będziesz mógł zarządzać galeriami, komentarzami, zdjęciami w konkursach itp.

Czas rejestracji - ok. 1 min.

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta i zrezygnować ze statusu zarejestrowanego Czytelnika i wszystkich usług bezpłatnych swiatobrazu.pl. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem