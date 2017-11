Zdjęcia 4K w komunikatorze Facebooka. Czy to koniec irytującej kompresji?

Facebook wprowadza do swojego komunikatora Messenger nową funkcję – od teraz będzie możliwe przesyłanie za jego pośrednictwem zdjęć w jakości 4K. Oznacza to, że maksymalnie fotografia będzie mogła mieć rozdzielczość 4096x4096 pikseli. Pozwoli to na przesyłanie mniej skompresowanych zdjęć. Wprowadzenie nowej funkcji to ukłon w stronę ogromnej liczby użytkowników, komunikujących się każdego dnia za pomocą obrazów.

Logowanie E-mail: Hasło: Zapamiętaj mnie