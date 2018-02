Zdjęcia Aleksandra Małachowskiego i Jorge Alvy wyrazem pasji do fotografowania Warszawy

Wystawa prac dwóch miejskich fotografów – Aleksandra Małachowskiego i Jorge Alvy – to najnowsza propozycja warszawskiego Pawilonu Sztuki ERGO Hestii. Młodzi artyści zaprezentują wspólny projekt „Atypical”, którego wizualna struktura rozgrywa się na styku architektury i fotografii. Umiejętnie korzystając z (wielko)miejskiego kontekstu Warszawy, twórcy opowiadają o ich personalnej relacji z miastem i jego mieszkańcami. Firma Canon jest partnerem technologicznym wydarzenia.

Wystawa "Atypical" swoją nietypowością zainteresuje nie tylko varsavianistów. Istotnym jej elementem jest bowiem kontekst miejsca, w jakim się odbywa: Pawilon Sztuki ERGO Hestii znajduje się naprzeciwko jednego z najbardziej chyba tajemniczych budynków w Polsce, a na pewno w Warszawie. To opuszczony budynek z lat 80. XX wieku przy ul. Sobieskiego 100 na Dolnym Mokotowie, zaprojektowany przez architektów Piotra Sembrata i Janusza Nowaka.

Prace Aleksandra Małachowskiego i Jorge Alvy, prezentowane na wystawie "Atypical", są wyrazem ich niezwykłej pasji do fotografowania miasta i jego architektury. W Pawilonie Sztuki zobaczymy najbardziej osobiste przemyślenia młodych fotografów o miejscu, które nazywają domem - Warszawie. Młodzi artyści pochodzą z różnych stron świata – Aleksander Małachowski z Polski, Jorge Alva natomiast z oddalonego o tysiące kilometrów Salwadoru. Radość czerpią nie tylko z tego, czym się zajmują, ale również z faktu, że jako fotografowie znaleźli w sobie bratnie dusze. W swoich fotografiach próbują uchwycić niepowtarzalne oblicze Warszawy. Miasto służy im jako przestrzeń dla eksperymentów fotograficznych, a także jako miejsce zawodowego i osobistego rozwoju. Artyści prezentują bardzo świeże spojrzenie na miasto, w którym nie widać smutku i piętna tragicznej przeszłości, ale zaciekawienie przyszłością i zachwyt dynamicznym rozwojem stolicy Polski.

