Naukowcy znaleźli sposób na wykonanie ostrego zdjęcia czarnej dziury

W kwietniu 2019 roku świat obiegły niesamowite obrazy przedstawiające po raz pierwszy w historii czarną dziurę - Od tego czasu naukowcy pracują nad techniką, która pozwoli uzyskiwać jej dużo bardziej wyraźne zdjęcia. Kluczem do tego ma być skupienie się na pierścieniu fotonów otaczającym czarną dziurę.



Na łamach naukowego pisma Science Advances Michael Johnson z Smithsonian Astrophysical Observatory opisuje, w jaki sposób wirujący pierścień fotonów zlokalizowany wokół czarnej dziury mógłby wpłynąć na nagły skok ostrości obrazów tych kosmicznych dziwów. Jak tłumaczy naukowiec "obraz czarnej dziury zawiera serię pierścieni. Każdy kolejny pierścień ma mniej więcej tę samą średnicę, ale staje się coraz ostrzejszy, ponieważ jego światło krąży wokół czarnej dziury więcej razy zanim dotrze do obserwatora. Dzięki obecnie wykorzystywanemu Teleskopowi Horyzontu Zdarzeń (EHT) możliwe było dostrzeżenie złożoności, która powinna pojawić się w obrazie każdej czarnej dziury".

