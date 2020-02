Zdjęcia drzew, na których konary wyglądają jak zwierzęta

W drzewach tkwi magia i tajemnica i nic dziwnego, że ludzie od zawsze hołdowali wierzeniom, które nadawały im szczególne znaczenie i moc - Jonatan Maldonado to fotograf, który poszukuje piękna w drzewach i „zwykłe” jego fragmenty fotografuje w wyjątkowy sposób.



Fotograf zamierza kontynuować tę serię zdjęć. Teraz zamierza pojechać do Alabama Hills w Kalifornii, gdzie będzie poszukiwał kolejnych nietypowych form. Las sosnowy Pine Forest w Kalifornii jest miejscem, gdzie rosną jedne z najstarszych drzew na świecie. Dodatkowo rosną na wysokości około 3000 m n.p.m. Tak wyjątkowe miejsce z pewnością przyniesie kolejne ciekawe foto-rzeźby.

Pochodzący z Los Angeles fotograf i dyrektor kreatywny Jonatan Maldonado fotografuje fragmenty drzew tak, jakby to były jakieś mityczne stworzenia. Światłem podkreśla struktury, faktury, kształty i zagłębienia w drewnie, co pozwala ukazywać je w zupełnie nowy sposób. Jonatan Maldonado inspirował się zjawiskiem pareidolii, czyli doszukiwaniu się przez ludzi w spotykanych wokół kształtach twarzy czy sylwetek zwierząt (na tym zjawisku opiera się doszukiwanie się kształtów w chmurach).

