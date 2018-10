100 najbardziej zaskakujących zdjęć świata: Francois Brunelle – Nie jestem sobowtórem!

Wielu z nas chciałoby móc spojrzeć na siebie z boku. Odbicie w lustrze czy rejestracja na zdjęciach lub filmach nie daje zazwyczaj takiej satysfakcji. Dwuwymiarowy obraz nie może równać się z pełną trójwymiarową reprezentacją. Okazuje się, że nie trzeba korzystać z technologii przyszłości, podejmować eksperymentów z klonowaniem czy mieć brata bliźniaka, aby odnaleźć swoją niemal identyczną kopię. Sztuka ta udała się fotografowi Francoisa Brunelle, który wykonał zdjęcia łudząco podobnych do siebie osób, tworząc projekt zatytułowany Nie jestem sobowtórem!.

Zadanie wydaje się łatwe, jeśli wziąć pod uwagę bliźniaki jednojajowe. Jednakże największe zaskoczenie budzi fakt, że autor prezentowanych fotografii poprosił o pozowanie do wspólnego zdjęcia ... zupełnie obce osoby. Ludzie ci wyglądają jak bliźniaki, rodzeństwo lub rodzice z dziećmi, choć w rzeczywistości nie są ze sobą w ogóle spokrewnieni.

