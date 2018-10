100 najbardziej zaskakujących zdjęć świata: Gavin Oliver – kozy chodzące po drzewie

Lama jeżdżąca samochodem, kozy chodzące po drzewie – wśród zwierząt nie brak niespodziewanych zachowań, które pozwalają na stworzenie zaskakujących zdjęć. Taką właśnie scenę uchwycił australijski fotograf Gavin Oliver, w trakcie swojej podróży do Maroka.

Na wykonanym przez niego zdjęciu widać stadko kóz, które okupuje drzewo arganii. Dziewięć osobników znajduje się na poszczególnych gałęziach – jedna z nich wspięła się nawet na wysokość ponad pięciu metrów nad poziomem gruntu. Jak mówi autor fotografii "gałęzie kołysały się pod ciężarem każdej z kóz chodzących po drzewie, wyginając się przy tym niczym wędki, za które ciągnie ryba, która połknęła haczyk". Zdjęcie to zostało wykonane w pobliżu wąwozu Todra w Maroku. Fotograf dostrzegł tę scenę, gdy przejeżdżał pobliską drogą.

