Fotoksiążki w Zdjęcia Google – czy odniosą sukces na polskim rynku?

Google udostępnia polskim użytkownikom aplikacji Zdjęcia Google usługę zamawiania fotoksiążek, stworzonych na podstawie zgromadzonych tam obrazów. Opcja ta była dostępna w Stanach Zjednoczonych już od jakiegoś czasu, lecz teraz będzie możliwe tworzenie publikacji z Google także w innych krajach.

Zdjęcia Google pozwalają zgromadzić w jednym miejscu wiele fotografii pochodzących z różnych źródeł. Dzięki temu możliwe jest stworzenie prywatnego archiwum dostępnego z wielu urządzeń. Możliwość bezpośredniego korzystania z tej kolekcji przy tworzeniu fotoksiążki to duże ułatwienie. W szczególności, że możliwe jest rozpoczęcie pracy nad projektem na jednym urządzeniu i dokończenie go na innym.

