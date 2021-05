Nowe funkcje w Zdjęciach Google oparte o sztuczną inteligencję

Google ogłosiło wprowadzenie nowych funkcji do usługi Zdjęcia Google - Będą one wykorzystywały rozwiązania sztucznej inteligencji i ułatwią powracanie za pomocą fotografii do wspomnień. Jednocześnie nowe opcje mają ułatwić kontrolę nad tym, co będzie wspominane podczas przeglądania zawartości fotograficznego archiwum.



Logowanie E-mail: Hasło: Zapamiętaj mnie

Sztuczna inteligencja w Zdjęciach Google Jedną z nowości jest wsparcie opcji personalizowanych wspomnień uczeniem maszynowym. Dzięki technologiom opartym o sztuczną inteligencję dobór zdjęć katalogowanych według pojedynczych wspomnień będzie wychodził dalej poza selekcjonowanie obrazów na podstawie daty czy miejsca wykonania fotografii lub prezentowanych na nich motywów. AI ma pozwolić na łączenie obrazów na podstawie bardziej wysublimowanych szczegółów - przykładowo dobierając kadry, na których użytkowany był ten sam plecak.