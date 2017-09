Zdjęcia HDR szybko poruszających się obiektów

W praktyce fotograficznej zdarzają się sytuacje, w których nawet seryjne wykonywanie zdjęć w autobracketingu z bardzo dużą prędkością okaże się być zbyt wolne dla poprawnego uchwycenia sceny. Takie przypadki i metody radzenia sobie z nimi będą tematem tego artykułu – chodzi tu oczywiście o jednoekspozycyjne techniki HDRI, które tym razem opiszemy znacznie bardziej szczegółowo i na konkretnym przykładzie.

Zdjęcia, w przypadku których tradycyjne techniki HDRI nie sprawdzają się praktycznie nigdy, to przede wszystkim kadry o charakterze reporterskim oraz wszystkie te, na których fotografowane obiekty przemieszczają się szybko lub bardzo szybko. W takich sytuacjach nie skorzystamy z technik wieloekspozycyjnych nawet wówczas, gdy zdjęcia wykonujemy aparatem przystosowanym do rejestracji materiału fotograficznego z bardzo dużą prędkością i do bardzo wygodnej zmiany wszelkich możliwych ustawień. Niewiele pomoże nam też wykorzystanie bracketingu w połączeniu z seryjnym trybem wykonywania zdjęć – nawet jeżeli używamy szybkostrzelnego aparatu, takiego jak wykonujący do 10 klatek na sekundę Canon 1D Mark IV. Również ci z nas, którzy wolą fotografować z ręki mogą mieć poważne problemy z połączeniem kilku wykonanych po sobie zdjęć tego samego obiektu i to nawet wówczas, gdy się on nie porusza.