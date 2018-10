100 najbardziej zaskakujących zdjęć świata: Inge Morath – Lama na Time Square

Lama wychylająca się z okna samochodu przemierzającego ulice Nowego Jorku – opis takiej sceny zarejestrowanej przez Inge Morath brzmi jak wizja surrealistów (wśród których notabene zwierzęta zajmowały szczególną pozycję). Jednakże jej zdjęcie przedstawiająca właśnie taką sytuację nie była efektem wytworu wyobraźni a samego życia.

Inge Morath (1923-2002) była fotoreporterką pracująca m.in. dla magazynu Life i członkinią słynnej Agencji Magnum. Zdjęcie lamy pasażerki jest jej najbardziej rozpoznawalną fotografią, która stała się wręcz kultowa i niezwykle popularna. Chociaż zdaje się być spontanicznie zaobserwowaną sytuacją na ulicach wielkiej metropolii, to stanowi efekt długotrwałej pracy nad fotoreportażem. Pierwotnie fotografia ukazała się w magazynie Life wydanym 2 grudnia 1957 roku, gdzie w dziale poświęconym zwierzętom została zaprezentowana historia stworzeń występujących w telewizji, takich jak np. koty, ptaki, świnie czy kangur, z którymi ich właściciele mieszkali na Manhattanie. Wśród opublikowanych fotografii trzy były autorstwa Inge Morath.

