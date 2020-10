Gregg Segal tworzy dokument o globalizacji i stosunku ludzi do żywności

Amerykański fotograf Gregg Segal już od dawna jest zafascynowany tym, jak populacja ludzka konsumuje dobra i generuje odpady - To zainteresowanie nakierowało go na osobisty projekt, który przekształcił się w serię fotografii ukazujących jak ludzie konsumują i przetwarzają zużyte dobra w odpady.



W swojej pracy Gregg Segal łączy zarówno podejście dokumentalne, jak i fotoreportażowe. Tworzy wciągające i zapadające w pamięć portrety, w których głównym modelem jest konsumpcja i nadprodukcja. Jego głos jest ważny w erze antropocenu, gdy nadmiar ma zdecydowanie negatywny wpływ na planetę. Z jego prac wynika jednak, że stało się to problemem globalny i konieczne są działania podejmowane w różnych częściach świata, aby móc zmienić przyszłość Ziemi.

Co więcej poprzez jego cykl fotografii można dowiedzieć się wiele na temat różnych nawyków żywieniowych i kultury jedzenia w różnych częściach świata. Na jego zdjęciach widać zarówno efekty zachodniego, kapitalistycznego konsumpcjonizmu, jak i stosunek do jedzenia w krajach afrykańskich czy dalekiego wschodu.

Swoje zdjęcia Gregg Segal realizuje niemal na wszystkich kontynentach. Jego zdaniem niezwykle istotne dla każdego fotografa jest wypracowanie własnego stylu. Jego działania artystyczne mają na celu nie tylko tworzenie świetnych zdjęć, ale również zachęcanie ludzi do ograniczenia marnotrawstwa.

