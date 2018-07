Zobacz zdjęcia koni, które ukazują prawdziwe piękno i majestat tych zwierząt

"Tak, można mnie nazwać „koniarą”. Odkąd byłam małą dziewczynką żyłam wyłącznie myślą o tętnie kopyt i lataniu przez pola na grzbiecie konia. Nie wyobrażam sobie dnia bez tych wspaniałych zwierząt. Po ukończeniu szkoły uznałam, iż nadszedł czas, aby zdecydować, co zrobić ze swoim życiem. Byłam całkowicie pewna: to musi być coś bliskiego mojemu sercu. Dlatego połączyłam moją wielką pasję do koni z pragnieniem kreatywnej i twórczej pracy, stając się fotografem koni" – mówi Wiebke Haas autorka wykonująca zdumiewające zdjęcia koni.

Haas, zanim podjęła ryzyko prowadzenia własnej działalności, trzy lata studiowała fotografię. Niedawno skończyła 24 lata, a jej zdjęcia koni publikowane są w magazynach na całym świecie, ilustrują książki i są prezentowane w galeriach. Wydała też trzy indywidualne albumy fotograficzne.