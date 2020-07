Fotograf zachowuje opuszczone budynki - zobacz zdjęcia starych kościołów

Niektórzy fotografowie czerpią przyjemność z rejestrowania piękna nieskazitelnego otoczenia. Jednakże są i tacy, którzy lubią utrwalać uroki miejsc, które już przeminęły. W szczególności takie podejście do fotografii uskutecznia Roman Robroek, który łączy swą miłość do fotografii, podróżowania, architektury, dziedzictwa kulturowego i przygody poprzez fotografowanie opuszczonych budynków. Jeden z jego najciekawszych zbiorów zdjęć gromadzi ogromną różnorodność opuszczonych kościołów w różnych miejscach Europy.



Budynki sfotografowane przez tego artystę istnieją już w różnych stadiach rozkładu. W przypadku budynków religijnych - które niegdyś stanowiły miejsce spotkań wspólnoty - widać wyraźnie przejmowanie ich przez naturę. Niezależnie od tego czy budynki sakralne zostały opuszczone z powodu zniszczeń jakich dokonały klęski żywiołowe, czy po prostu pozostały w od jakiegoś czasu niezamieszkałych wioskach, każde z tych miejsc ma do opowiedzenia swoją unikalną historię.

