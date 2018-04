Zdjęcia krajobrazów: niebo jak marzenie

Niebo jest ważnym elementem większości zdjęć krajobrazów. Fotografując pejzaże, chcielibyśmy, aby na każdym kadrze prezentowało się ono olśniewająco, wspaniale, a przynajmniej barwnie i interesująco. I choć pierwsze próby z reguły nie wypadają zbyt pomyślnie, to jednak nie ma powodów do tego, aby to marzenie porzucać. Zdjęcia krajobrazowe z pięknym niebem nie są bowiem trudne do uzyskania. W naszym poradniku pokazujemy, jak je robić.









Logowanie E-mail: Hasło: Zapamiętaj mnie

Wstęp

Któż z nas nie zachwycał się fotografiami pejzażowymi wykonywanymi przez mistrzów tego gatunku? Prawie zawsze na zdjęciach wykonywanych przez takie legendy jak Ansel Adams, Galen Rowell czy Michael Kenna istotnym elementem kadru jest niebo. I niezależnie od tego, czy mamy do czynienia z obrazem kolorowym, czy też czarno-białym, to interesująco sfotografowane niebo nieodmiennie budzi w nas bardzo żywe emocje. Kiedy jednak sami próbujemy je uwiecznić w takiej postaci, to często zdarza się, że zamiast oglądanego przez nas głębokiego błękitu i śnieżnobiałych chmur widzimy na ekranie monitora niezbyt kontrastowe plamy o szarej barwie na bladoniebieskim tle. Takie zdjęcia krajobrazowe prezentują się niezbyt korzystnie i zrozumiałą reakcją na ich widok jest zadawanie sobie pytania: "co robimy źle?".