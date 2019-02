Kruchość kwiatów i potęga wyładowań - zobacz niezwKruchość kwiatów i potęga wyładowań - zobacz niezwykłe praca Hu Weiyiykłe praca Hu Weiyi

Chiński fotograf Hu Weiyi sfotografował świeżo ścięte kwiaty, przez które przepływają fale elektryczne, powodujące powstanie iskier. Kwiaty są umieszczone na neutralnym szarym tle, a autor zwraca uwagę widzów na różnorodność pojawiających się refleksów i smug światła. Zobacz niezwykłe zdjęcia kwiatów jego autorstwa.



W porównaniu do manipulacji uzyskiwanych za pośrednictwem oprogramowania graficznego poświęcony czas, precyzja i wytrwałe poszukiwania Hu Weiyi zwiększają namacalność obrazów i ich wagę.

Praca chińskiego fotografa ujawnia różnorodność form materii, zderzenie różnych sił fizycznych, napięcie pomiędzy potęgą a kruchością i ulotnością, a także skłania do refleksji nad światłem, które ostatecznie pozwoliło zarejestrować te obrazy. "Moment uwolnienia ładunku jest cudowny i fascynujący, ale równie dobrze mógłby być narzędziem wykorzystywanym z zimną krwią do zadawania bólu i torturowania" - wyjaśnia autor pracy, po czym dodaje, iż "kwiaty w pełnym rozkwicie przypominają mi o mojej własnej kruchości i bezsilności".

Seria zdjęć wynika z wcześniejszych poszukiwań fotografa. W 2014 roku manipulował światłem tak, aby zmylić percepcję widzów bez użycia oprogramowania graficznego. Badania związane z obecnie stworzonym projektem zatytułowanym The Tentacles (Macki) zajęły Hu ponad rok. Pracował z różnymi technikami, próbując różnorodnych rodzajów urządzeń wyładowczych, które emitowałyby odpowiednią ilość energii niezbędną do uchwycenia jej za pośrednictwem aparatu. Fotograf użył dziesiątki róż i wykonał setki zdjęć zanim natrafił na właściwe rezultaty, które zgromadził w finalnym zbiorze. "Moje studio wypełnione jest nieprzyjemnym zapachem zgniłych kwiatów" - zdradza Hu Weiyi.

