Jak właściwie przygotować się do sesji i wykonać świetne zdjęcia kwiatów i owadów?

Zazwyczaj do wykonywania zdjęć kwiatów i owadów przystępujemy bez dokładnego planu, ponieważ tak naprawdę nie wiemy, jak fotografowane przez nas kwiaty i owady będą się prezentować w obiektywie. O pewne sprawy warto jednak zatroszczyć się już przed sesją.

Przede wszystkim musimy wiedzieć, czy będziemy fotografować w plenerze czy w pomieszczeniu zamkniętym – studiu lub zaimprowizowanym studiu. W tym pierwszym wypadku szczególnie ważne są (jak zwykle zresztą) pogoda i pora dnia. Nie uda nam się zrobić udanych zdjęć podczas nawet niewielkiego deszczu ani w silnym słońcu. W tym drugim przypadku problemem jest zbyt duży kontrast, z powodu którego na zdjęciu widoczne będą bardzo głębokie cienie. Najlepszą pogodą do wykonywania tego typu zdjęć jest więc delikatne zachmurzenie, kiedy chmury zachowują się niczym olbrzymi rozpraszacz promieni słonecznych. Z kolei najlepszą porą dnia jest wczesny poranek – tym bardziej atrakcyjny, że na roślinach pojawia się wówczas rosa, której krople mogą stanowić wspaniały element ekspozycji. Fotografowanie owadów o tej porze dnia wiąże się z jeszcze jedną poważną zaletą: po chłodnej nocy wszelkie insekty pozostające jeszcze na wpół w stanie hibernacji są niezbyt ruchliwe i dają się łatwo sfotografować.

