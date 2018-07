Przeźroczysta natura - poznaj ciekawy i prosty pomysł na efektowne zdjęcia kwiatów

Jednym z moich ulubionych efektów, który wykorzystuję wykonując zdjęcia kwiatów w studio jest przezroczystość. W tym kontekście przezroczystość oznacza wykorzystanie naturalnej przejrzystości płatków kwiatu. Tę częściową nieprzejrzystość wzmacnia albo przepuszczenie światła przez płatki, albo umieszczenie kwiatu na źródle światła. Czasami używam nawet obu tych metod jednocześnie.

Aby wykorzystać tę technikę, po pierwsze musisz poszukać przejrzystości w kwiecie. Zanim zaczniesz wysyłać mi e-maile, że to oczywiste, pomyśl, że nie zawsze jasne jest, jakie kwiaty lub jakie ich części będą w rzeczywistości przejrzyste, jeśli się je prześwietli. Możesz zdziwić się, kiedy zobaczysz, że kwiaty, które na pierwszy rzut oka wydają się zupełnie nieprzezroczyste, podświetlone od tyłu okazują się półprzejrzyste.

