Japończycy wyślą na Marsa kamerę 8K

Japońska Agencja Kosmiczna JAXA i japoński nadawca radiowo-telewizyjny NHK łączą siły, aby wysłać na Marsa aparaturę badawczą z kamerą 8K. W tym celu zamierzają opracować kamerę Super Hi-Vision, która będzie mogła rejestrować w przestrzeni kosmicznej obrazy w rozdzielczości 4K i 8K. Sprzęt zostanie wysłany na Czerwoną Planetę w ramach misji JAXA Marsian Moon eXploration (MMX).



Jeżeli wszystko pójdzie zgodnie z planem, będzie to pierwszy przypadek zarejestrowania Marsa i jego księżyców w ultra wysokiej rozdzielczości 8K. Sonda MMX zbada Czerwoną Planetę i jej księżyce, które znajdują się w odległości 300 milionów kilometrów od Ziemi. Start misji ma planowo nastąpić w 2024 roku. Jej celem będzie pogłębienie wiedzy na tematy systemu marsjańskiego, w tym jego pochodzenia i ewolucji.

